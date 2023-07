Hákon Haraldsson, frisson en Nord

Copenhagen, Denmark. 22nd, May 2022. Hakon Arnar Haraldsson (30) of FC Copenhagen scores for 1-0 during the 3F Superliga match between FC Copenhagen and Aalborg Boldklub at Parken in Copenhagen. (Photo credit: Gonzales Photo - Dejan Obretkovic). Photo by Icon Sport

Cinq fois buteur lors de ses premières apparitions sous le maillot lillois, Hákon Haraldsson, plus gros investissement du LOSC lors de ce mercato estival, a des arguments pour être l’un des joueurs à ne pas trop quitter des yeux lors de la saison de Ligue 1 qui arrive.

Ça a débuté par une passe ratée et un ballon perdu au beau milieu du rond central du Parken, à Copenhague. Puis Pep Biel a décalé Kevin Diks en une touche, avant que ce dernier ne trouve Jonas Wind sur sa droite. Là, un ado avec une coupe au bol s’est alors agité une première fois, venant connecter deux de ses coéquipiers à l’aide d’une subtile talonnade. On l’a ensuite retrouvé moins de cinq secondes plus tard, à quelques dizaines de centimètres au-dessus du sol, pour couper du casque un centre venu de la gauche. Tout a été très vite pour l’équipe invitée du jour – le Vejle BK – et pour le jeune intéressé, seulement âgé de 18 ans, haut de 180 centimètres et invité dans le onze titulaire du FC Copenhague pour la première fois de sa vie. « Je crois que c’est mon premier but de la tête depuis un match de U13, a-t-il soufflé dans la foulée. D’ailleurs, je ne sais même pas comment et pourquoi j’ai sauté aussi haut. » Peu importe, au fond, le pourquoi du comment d’un premier but chez les pros. Ce qu’il faut savoir est que le 31 octobre 2021, Hákon Haraldsson a fait décoller sa première foule et collé ses premiers frissons.

Par Maxime BRIGAND pour SOFOOT.com