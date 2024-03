Habillement: Ted Baker va déposer le bilan

( AFP / TOLGA AKMEN )

La chaîne d'habillement britannique Ted Baker va déposer le bilan au Royaume-Uni et en Europe en raison d'une accumulation d'arriérés de paiements et d'un environnement difficile pour le secteur de la distribution, selon une déclaration reçue mardi par l'AFP.

"Nous aurions aimé une meilleure issue pour les employés de Ted Baker et les parties prenantes", a déploré John McNamara, directeur de la stratégie et de la transition d'Authentic Brands Group (ABG) la maison mère de la marque, dans cette déclaration.

"Nous restons focalisés sur la recherche d'un nouveau partenaire pour maintenir et faire croître la marque Ted Baker au Royaume-Uni et en Europe", ajoute M. McNamara.

Environ 1.000 emplois sont menacés, d'après le Guardian.

La holding NODL, qui gère la marque, a déposé mardi devant un tribunal londonien un document indiquant l'intention du groupe de placer la chaine d'habillement en redressement judiciaire.

Le 29 janvier, il a été mis fin à un partenariat de licence avec la société AARC, après que ce dernier n'a pas respecté ses engagements financiers, explique-t-on auprès de l'entreprise.

ABG a apporté des financements supplémentaires le temps d'étudier les options pour la chaîne de vêtements et est en "discussions avancées avec plusieurs partenaires opérationnels" de la marque.

Pendant le dépôt de bilan et la recherche de nouveaux partenaires financiers ou d'un repreneur, les magasins vont rester ouverts et le site internet continuera à prendre des commandes.

Les opérations de gros en Europe et de détail et gros aux États-Unis continuent de fonctionner normalement et ne sont pas concernées par le redressement judiciaire.

La chaine d'habillement avait été rachetée en 2022 pour 211 millions de livres par l'américain Authentic Brands Group (ABG), propriétaire des marques de sportswear Reebok et Juicy Couture notamment.

Ted Baker, fondé en 1987, est en crise depuis plusieurs années, accumulant les pertes et frappé par un scandale de harcèlement sexuel impliquant le fondateur Ray Kelvin, qui a entraîné sa démission et celle du reste de l'équipe dirigeante d'alors en 2019.