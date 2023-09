Habib Beye contacté par Lyon pour remplacer Laurent Blanc

Qui voudra de l’OL ?

Après avoir vécu une soirée complètement folle qui a vu son Red Star conforter sa première place en National, Habib Beye, en conférence de presse, est revenu sur l’intérêt que lui portait l’Olympique Lyonnais, à la recherche du successeur de Laurent Blanc. « Auditionné n’est pas le mot, contacté oui , reconnaît celui qui est également consultant sur Canal +. C’est très flatteur d’être contacté par l’OL mais je suis sous contrat avec le Red Star et très content d’être ici. […] Aujourd’hui j’ai des agents autour de moi. Cela fait partie du monde du football d’être sollicité. »

Relancé sur la question ensuite, Beye a confirmé sa volonté de continuer sa progression du côté de Saint-Ouen : « Le plus important est ce que je construis avec mon équipe et je me plais ici. Cela ne me déstabilise pas. Il y a des choses qu’on maîtrise ou pas. Je suis sous contrat je n’ai pas de volonté d’aller ailleurs. Mon plus grand souhait est d’amener cette équipe au plus haut niveau. » …

FP pour SOFOOT.com