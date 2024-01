Guy Roux fustige (partiellement) le calendrier surchargé

Le temps ne fait rien à l’affaire : quand Guy Roux parle, on l’écoute.

Ces derniers mois, de nombreux joueurs ont pris la parole sur le trop grand nombre de matchs qu’ils avaient à jouer par saison, Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni notamment. En plus d’être des internationaux français, ces deux derniers évoluent dans des clubs pouvant prétendre aller loin dans des compétitions européennes et nationales. C’est à partir de ce constat que Guy Roux, ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre entre 1961 et 2005, leur a apporté son soutien en portant la plume dans la plaie. Enfin, pas complètement.…

LP pour SOFOOT.com