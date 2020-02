Son histoire a fait le tour de la planète. Le 11 octobre 2019, Guy Joao, un retraité vivant à Limay dans les Yvelines, est arrêté par la police écossaise à l'aéroport de Glasgow. Très vite, la rumeur enfle. Il s'agirait en fait de Xavier Dupont de Ligonnès, disparu depuis 2011 et le quintuple meurtre qui a touché sa famille, dont il est le principal suspect. Il faudra finalement 26 heures pour que la vérité éclate et qu'il soit libéré. Quatre mois plus tard, il demande des comptes et s'apprête à déposer plainte, explique franceinfo. C'est quelqu'un de "banal", comme le décrivaient en octobre dernier ses voisins incrédules. Un retraité qui est toujours marqué par cette histoire et le temps qu'il aura passé aux mains de la police écossaise. Mais surtout, c'est un homme qui veut comprendre. Après avoir pris un avocat en Écosse en octobre, il a rencontré la police locale au mois de janvier. Face à lui, des autorités qui présentent "des justifications", mais pas "d'excuses". Surtout, il ne sait toujours pas ce qui s'est passé et pourquoi il aura fallu attendre plusieurs heures après le résultat du test ADN confirmant qu'il n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès pour qu'il soit enfin libéré. Autant de raisons pour que cet homme de 69 ans prépare une plainte qui devrait être déposée dans les prochaines semaines. Lire aussi Xavier Dupont de Ligonnès : huit ans de mystère et de fausses pistes Identifier le responsableLe...