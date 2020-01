Guinée : la crise charrie encore des victimes

Escalade de la répression en Guinée. Jeudi, trois civils ont été tués au cours d'affrontements entre habitants et forces de sécurité à Labé, dans le centre du pays. Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), qui mène le mouvement de contestation entamé depuis mi-octobre 2019, n'avait pas appelé à la mobilisation ce jour. Mais les tensions sont demeurées fortes à Labé, un des foyers de la protestation. « La ville est en ébullition depuis ce matin, les populations se sont révoltées », a déclaré le maire, Mamadou Aliou Laly Diallo, joint au téléphone par l'AFP. « Il y a deux morts par balle », a-t-il ajouté, estimant le nombre des blessés à au moins une dizaine et imputant les tirs aux forces de sécurité.Aucun commentaire n'a été obtenu de ces dernières. Selon la même source, une troisième personne a ensuite été tuée par balle. Les forces de l'ordre ont tiré sur une ambulance et tué son conducteur qui partait dans une mosquée de la ville pour transporter le corps d'une des deux précédentes victimes, a précisé Mamadou Aliou Laly Diallo. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent pour leur part un usage excessif de la force de leur part et une impunité presque totale.Lire aussi Guinée : la répression s'accentue contre les manifestantsUne situation qui inquièteLes victimes de ce jeudi s'ajoutent donc à la vingtaine de morts comptabilisés depuis le début de la...