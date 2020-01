Guinée-Bissau ? Umaro Sissoco Embalo : à peine président, déjà contesté

La Cour suprême de Guinée-Bissau a beau avoir annoncé mardi attendre une vérification des procès-verbaux, la situation n'est pas pour autant réglée dans cet État. Puisque l'institution n'a pas demandé un nouveau comptage des voix du second tour de la présidentielle du 29 décembre dernier. Et c'est justement sur ce point que les deux candidats finalistes, l'opposant Umaro Sissoco Embalo, déclaré vainqueur par la commission électorale avec 53,55 % des voix, et Domingos Simões Pereira, du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), la formation historique d'Amilcar Cabral, le héros de la guerre contre le Portugal, s'opposent. Ce dernier conteste toujours les résultats et la Cour suprême, qu'il a saisie, a rendu ces derniers jours deux arrêts maintenant le statu quo. La commission électorale estime « définitifs » les résultats qu'elle a annoncés. Un arrêt rendu vendredi par la Cour suprême signifie toutefois qu'elle ne l'entend pas ainsi, mais les exigences exactes de la cour donnent lieu à des interprétations contradictoires. Les avocats de Domingos Simões Pereira disent que la cour ordonne de recompter.Lire aussi Domingos Simões Pereira : « Les acteurs politiques doivent respecter les règles du jeu »Lire aussi Guinée-Bissau : la Cour suprême appelle à un recomptage des voixRien n'est tranchéLe porte-parole de la cour s'est présenté mardi devant la presse pour clarifier les choses. « Certains...