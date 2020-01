Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Guillaume et Lemoyne renoncent à Biarritz, restent au gouvernement, selon l'Elysée Reuters • 29/01/2020 à 21:19









GUILLAUME ET LEMOYNE RENONCENT À BIARRITZ, RESTENT AU GOUVERNEMENT, SELON L'ELYSÉE PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume et le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne ont tous les deux renoncé à se présenter aux élections municipales à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), a annoncé mercredi une porte-parole de l'Elysée. "Didier Guillaume et Jean-Baptiste Lemoyne se retirent de la course à la mairie de Biarritz à la demande du Président de la République, dans une démarche de clarté et d'unité. Ils restent ainsi à leurs postes ministériels", a-t-elle dit. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui jugeait "inconcevable et baroque" la candidature rivale de deux ministres, avait déclaré mardi matin sur BFM TV et RMC qu'il respecterait l'arbitrage du président de la République. L'objectif d'Emmanuel Macron, qui peine à désamorcer dissidences et rivalités au sein de la majorité à l'approche des élections municipales de mars, était "de mettre fin aux divisions locales", a dit la porte-parole du gouvernement. (Michel Rose et Nicolas Delame)

