Guide de survie pour monuments en galère

Bordeaux accueille Saint-Étienne, ce samedi (15h) dans un choc entre monuments du foot français qui se morfondent en Ligue 2. Avant eux, d’autres clubs historiques ont, malgré leur statut, pataugé pendant des années dans ce championnat. Voici quelques conseils pour s’en sortir.

Sur le papier, c’est indéniablement la plus belle affiche de la saison. Si l’on regarde le classement, cependant, on se rend compte qu’il ne s’agit que d’un match quelconque entre le premier relégable et une équipe du ventre mou. Bordeaux (17 e ) reçoit Saint-Étienne (8 e ), ce samedi au Matmut Atlantique (15h) dans un choc entre monuments du foot français en pleine déprime. Tombés en même temps, les deux clubs vivent actuellement leur deuxième exercice de rang en Ligue 2 et parier qu’ils remonteront à l’étage supérieur dès l’été prochain serait fort audacieux. Bien sûr, les situations diffèrent, et il y a encore largement de quoi faire pour les Verts. Ils viennent toutefois de concéder cinq défaites d’affilée en championnat (sans oublier une élimination en Coupe de France) et de virer Laurent Batlles, leur entraîneur, remplacé par Olivier Dall’Oglio. Bref, ce n’est pas la joie, pour eux comme pour des Girondins qui ont raté leur phase aller dans les grandes largeurs et sont désormais contraints de regarder vers le bas.

Pression permanente, adversaires surmotivés

Le FCGB et l’ASSE ne sont en aucun cas des anomalies. Avant eux, d’autres clubs « historiques » (autrement dit, qui ont été champions de France, ont accompli des coups d’éclat sur la scène européenne et, surtout, ont un énorme vécu en D1) sont tombés en deuxième division et s’y sont empêtrés. Et pour trouver des exemples, pas besoin d’aller chercher bien loin. Vice-champion de France en 2022-23, le RC Lens avait auparavant vécu une longue période de vache maigre, notamment marquée par un séjour de cinq ans dans l’antichambre de l’élite (2015-2020). On pourrait aussi citer le cas de Nantes, remonté en 2013 après quatre années au purgatoire, voire Sochaux, longtemps recordman du nombre de saisons passées en D1, mais qui n’y est plus réapparu depuis 2014. Mathéus Vivian est bien placé pour en parler, lui qui a porté le maillot des Canaris et des Lionceaux lorsque ceux-ci étaient en Ligue 2. « À Sochaux, le contexte était très particulier, prévient toutefois l’ancien défenseur central. C’était un club malade, Peugeot voulait vendre le club et, derrière, il

