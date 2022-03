Guerre en Ukraine : les "sages" allemands divisent par deux la prévision de croissance

L'Allemagne est particulièrement exposée aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, notamment en raison de sa dépendance au gaz.

"Les sages" s'attendent également à un pic d'inflation de 6,1% cette année avant une baisse à 3,4% en 2023. ( AFP / INA FASSBENDER )

De 4,6% à 1,8% : l'influent groupe d'économistes qui conseille le gouvernement allemand a sabré mercredi 30 mars sa prévision de croissance 2022 en Allemagne, en raison de la guerre en Ukraine.

Le comité, couramment appelé "les sages", s'attend également à un pic d'inflation de 6,1% cette année avant une baisse à 3,4% en 2023, quand la croissance du PIB devrait rebondir à 3,6%, selon un communiqué.

"La guerre contre l'Ukraine augmente considérablement l'incertitude, plombe la croissance et contribue à la hausse continue des prix de l'énergie et des biens de consommation", notent dans leur rapport les économistes qui tablaient en novembre encore une inflation à 2,6% cette année. Le pronostic de ces experts pèse particulièrement dans les décisions du gouvernement allemand, qui n'a pas encore actualisé ses prévisions de croissance et d'inflation.

La première économie européenne avait déjà affiché en 2021 une moins bonne performance par rapport à ses voisins européens, à cause des pénuries en composants et matières premières freinant l'industrie.

Dépendance à l'énergie russe

Par sa forte dépendance au gaz russe et le poids de son industrie, qui souffre des problèmes d'approvisionnement aggravés par la guerre, l'Allemagne est particulièrement exposée aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine. "La grande dépendance aux livraisons d'énergie russe" crée le "risque d'une croissance plus faible et d'une hausse de l'inflation" et "l'Allemagne devrait immédiatement tout faire pour se préparer à un arrêt des livraisons", poursuit le comité.

Le ministre de l'Économie, Robert Habeck, a déjà mis en garde contre les effets considérables qu'auront sur l'économie allemande les sanctions imposées à la Russie par les pays occidentaux. L'Allemagne craint même de connaître une nouvelle récession technique au premier trimestre qui s'achève, après un PIB au quatrième trimestre 2021 déjà en baisse de 0,3%.

L'estimation d'inflation pour le mois de mars, dévoilée mercredi, pourrait dépasser 6%, après 5,1% en février.

Or "la forte inflation et les anticipations de hausses de prix auront un impact sur les négociations salariales collectives", jugent les "sages", créant "le risque d'une spirale" entre salaires et prix.