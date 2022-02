Guerre en Ukraine : ces oligarques russes qui élèvent la voix contre Validimir Poutine

Ils sont les premières victimes des sanctions imposées par les pays occidentaux : interdictions de séjour, gels des avoirs...

Oleg Deripaska à Nizhny Novgorod, en Russie, le 16 avril 2019. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Les oligarques russes, sur lesquels Vladimir Poutine s'appuie notamment pour diriger la Russie, commencent, discrètement, à élever la voix contre l'invasion de l'Ukraine. Des critiques encore impensables récemment, alors que l'élite économique a été mise au pas après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.

L'oligarque Oleg Deripaska a réclamé lundi la fin du "capitalisme d'État" en Russie face à la crise provoquée par les sanctions occidentales , à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine.

"C'est une vraie crise là, et il faut de vrais managers de crise (...) il faut absolument changer de politique économique et mettre fin à tout ce capitalisme d'État", a écrit sur Telegram, l'oligarque Oleg Deripaska, milliardaire et fondateur du géant de l'aluminium Rusal. Contrairement à 2014 lors de premières sanctions adoptées à la suite de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par Moscou, "il ne sera pas possible de simplement attendre", a poursuivi celui qui fait partie des 50 personnes les plus riches de Russie.

"Inacceptable !"

Il a dit attendre de la part du gouvernement "des clarifications et des commentaires clairs sur la politique économique des trois prochains mois".

Un autre milliardaire russe, Oleg Tinkov, fondateur de la banque Tinkoff, a également critiqué l'invasion de l'Ukraine dans un message publié lundi. "Aujourd'hui, en Ukraine, des innocents meurent chaque jour, c'est impensable et inacceptable!" , a-t-il affirmé sur Instagram, appelant à "dépenser de l'argent pour soigner les gens, pour la recherche afin de vaincre le cancer, et non pour la guerre".

L'un des hommes les plus riches de Russie, l'oligarque Roman Abramovitch, a lui "été contacté par l'Ukraine pour aider à trouver une solution et s'évertue à aider depuis", a indiqué à l' AFP sa porte-parole Rola Brentlin.

Dimanche, c'est le milliardaire russe Mikhaïl Fridman qui a dénoncé la guerre en Ukraine dans une lettre aux employés de son fonds LetterOne. "Je suis convaincu que la guerre ne peut jamais être la réponse. Cette crise va coûter des vies et ravager deux nations sœurs depuis des centaines d'années ", a-t-il écrit, se disant désireux que s'achève cette "effusion de sang".

Ces prises de position interviennent alors que les pays occidentaux ont décidé d'étendre leurs sanctions contre la Russie aux oligarques et à leurs actifs à travers le monde.