Guerre en Ukraine : "2.000 PME impactées" selon la CPME, qui demande la réactivation des dispositifs de la crise sanitaire

Les conséquences de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie sont préoccupantes en France. Selon Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises), "environ 2.000 PME sont impactées", a-t-il fait savoir sur France Info ce mardi 8 mars.

"Quand vous exportez par exemple 40% de votre production en Russie, si ça s'arrête d'un coup et qu'on ne vous donne pas un coup de main pour passer cette période, vous n'avez plus qu'à mettre la clé sous la porte. On a besoin de mesures", a-t-il assuré.

Le secrétaire général de la CPME, d'autres représentants des filières concernées et les organisations syndicales et patronales seront reçus par le Premier ministre Jean Castex ce mardi pour mettre au point un "plan de résilience" . Le gouvernement va étudier des aides ciblées pour les Français affectés par la hausse des prix du carburant et les filières impactées par la crise ukrainienne.

Bénéficier de l'activité partielle "avec un zéro reste à charge"

"On demande qu'un certain nombre de dispositifs, mis en place à l'occasion de la crise sanitaire, puissent être réactivés dans des conditions intéressantes pour les entreprises. Par exemple, l'activité partielle . Certaines vont se retrouver dans cette situation du fait de ce qui se passe dans l'est de l'Europe. On demande que pour ces entreprises, elles puissent bénéficier de l'activité partielle avec un zéro reste à charge. De la même façon, elles doivent pouvoir bénéficier des moratoires sur le paiement des charges sociales et fiscales ", a-t-il détaillé.

"Dans le fameux plan résilience, il est extrêmement important qu'on ait un volet sur l'approvisionnement , qu'on arrive à sécuriser l'approvisionnement des entreprises", a ajouté Jean-Eudes du Mesnil du Buisson.

"Il faut protéger les emplois"

La ministre du Travail Elisabeth Borne a indiqué lundi qu'il faut "être attentif aux filières, les industriels, les agriculteurs, les pêcheurs" qui pourraient pâtir des "ruptures d'approvisionnement" ou d'une "augmentation importante des prix" .

Elle a notamment évoqué l'activité partielle. "Des entreprises qui voient leur production arrêtée car un composant leur manque peuvent mobiliser de l'activité partielle de longue durée, c'est un outil qui peut protéger dans la durée les emplois", a-t-elle dit.

Relevant que pour certains matériaux, comme le titane, la France est très dépendante de la Russie, des efforts vont être faits pour réduire cette dépendance , mais dans l'intervalle il faut "protéger les emplois", a-t-elle fait valoir.