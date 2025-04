Guerre commerciale: répit sur les marchés avant le week-end pascal

information fournie par AFP • 18.04.2025 • 10:11 •

Plus de 450 personnes écartées dans six départements: un nouveau système de vérification des antécédents judiciaires des intervenants expérimenté dans la Petite enfance et l'Aide sociale à l'enfance a déjà permis d'écarter des profils potentiellement dangereux. ... Lire la suite