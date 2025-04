Guerre commerciale: la directrice générale de l'OMC "très préoccupée"

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, lors d'une conférence de presse à Genève, le 16 avril 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

L'incertitude autour du commerce mondial déclenchée par le président américain Donald Trump pourrait "avoir de sévères conséquences négatives", en particulier pour les économies les plus vulnérables, a averti mercredi la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, qui craint un "découplage" commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

La suspension temporaire des droits de douane punitifs américains, sauf pour la Chine, atténue la contraction des échanges mais le recul du commerce mondial de marchandises pourrait atteindre jusqu'à 1,5% en volume en 2025, en fonction de la politique douanière de Donald Trump, selon les prévisions annuelles de l'Organisation mondiale du commerce.

"Je suis très préoccupée", a déclaré Mme Okonjo-Iweala lors d'une conférence de presse, indiquant que l'OMC s'attendait à un effondrement de 81% du volume commercial entre les Etats-Unis et la Chine. "L'incertitude persistante menace de freiner la croissance mondiale, avec de sévères conséquences négatives pour le monde, en particulier pour les économies les plus vulnérables", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

- Oublier l'expansion -

L'OMC s'attendait à une expansion continue du commerce mondial en 2025 et 2026. Mais l'organisation a revu sa copie face à la guerre commerciale.

Le rapport de l'OMC présenté lors d'une conférence de presse à Genève, le 16 avril 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

"Dans les conditions actuelles", à savoir en prenant en compte la suspension annoncée par le président américain Trump de ses droits de douane colossaux contre le reste du monde, à l'exception de la Chine, "le volume du commerce mondial des marchandises devrait diminuer de 0,2% en 2025", avant d'afficher une "reprise modeste" de 2,5% en 2026, selon l'OMC.

Mais "il existe d'importants risques de détérioration, comme l'application de droits de douane réciproques et la propagation plus large de l'incertitude entourant les politiques, ce qui pourrait entraîner un recul du commerce mondial des marchandises encore plus marqué (de 1,5%) et nuire aux pays les moins avancés tournés vers l'exportation".

Dans les conditions actuelles, la baisse du commerce de marchandises "devrait être particulièrement marquée en Amérique du Nord, où les exportations devraient chuter de 12,6%" cette année, détaille l'OMC. Les importations de cette région devrait elles chuter de 9,6%.

L'Asie devrait afficher une croissance "modeste" des exportations et des importations cette année (1,6% pour les deux), de même que l'Europe (1% pour les exportations et 1,9 % pour les importations).

Les exportations de marchandises chinoises devraient augmenter de 4 à 9% dans toutes les régions hors Amérique du Nord, conséquence des perturbations des échanges entre les États-Unis et la Chine.

Le rapport de l'OMC contient pour la première fois une prévision concernant le commerce des services, qui devrait augmenter de 4,0% en 2025, soit environ 1 point de pourcentage de moins que prévu.

- Découplage -

L'OMC table sur une croissance de 2,2% du Produit intérieur brut (PIB) cette année et de 2,4% l'année prochaine.

Mme Okonjo-Iweala a fait part de ses vives inquiétudes face à la chute du commerce entre les Etats-Unis et la Chine, alors que les deux pays sont entrés dans une surenchère douanière.

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, et l'économiste en chef de l'organisation, Ralph Ossa, lors d'une conférence de presse à Genève, le 16 avril 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Même si leurs échanges "ne représentent qu'environ 3% du commerce mondial de marchandises, un découplage" de ces deux grandes économies "pourrait avoir des conséquences considérables", a-t-elle averti, affirmant que cela pourrait "contribuer à une fragmentation plus large de l'économie mondiale" qui serait alors organisée "selon des lignes géopolitiques en deux blocs isolés".

Dans ce scénario, a-t-elle dit, "le PIB réel mondial serait réduit de près de 7% à long terme", à savoir d'ici 2040.

"Face à cette crise", la cheffe de l'OMC considère que les pays "ont une occasion sans précédent d'insuffler du dynamisme à l'organisation", en mettant notamment en oeuvre un processus de décision plus rapide. Elle appelle aussi, entre autres, à "favoriser des conditions de concurrence équitables" face aux différentes formes de subventions qui existent dans les pays.

"Les États-Unis, comme vous le savez, sont très préoccupés par l'égalité des conditions de concurrence, tout comme l'UE" alors que "la Chine est préoccupée par les subventions agricoles", a-t-elle cité en exemple.

Elle appelle aussi le continent africain à "une plus grande autonomie" face à "l'aide internationale qui se tarit et au commerce mondial qui se politise".