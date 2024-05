information fournie par So Foot • 20/05/2024 à 09:44

Guardiola : « Je suis plus proche de partir que de rester »

Le sens de la fête.

Alors qu’il vient de remporter la Premier League pour la quatrième année consécutive – une première historique -, Pep Guardiola a profité des célébrations pour souffler le chaud et le froid sur son avenir à Manchester City. Interrogé par Sky Sports, le Catalan a été plutôt ambigüe : « La réalité, c’est que je suis plus proche de partir que de rester, ça fait huit ans… J’ai un contrat, je suis ici et j’apprécie. Parfois je suis un peu fatigué, mais parfois j’aime. Là, tout de suite, je ne suis pas capable de vous dire exactement quelle sera ma motivation pour continuer la saison prochaine, parce que c’est parfois difficile de la trouver une fois que l’on a tout réussi. » …

