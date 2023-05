information fournie par So Foot • 18/05/2023 à 09:28

Guardiola : « Faire la fête ? Pas le temps. On a une chance de remporter la Premier League dimanche ! »

Problème de riche.

« Bon, c’est vrai que c’est un problème sympa à avoir. » Le sourire aux lèvres en conférence de presse d’après-match après la sublime qualification de ses joueurs face au Real Madrid (4-0) pour la finale de la Ligue des champions ce mercredi soir, Pep Guardiola a fait savoir qu’il ne laisserait qu’un seul jour de repos à ses soldats après cette soirée inoubliable. « Demain, on fera un petit-déjeuner avec toutes les familles, un jour de repos et on préparera le match de dimanche » , a-t-il lancé.…

MD pour SOFOOT.com