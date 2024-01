Guardiola confirme le retour d’Haaland

L’Angleterre se remet à trembler.

Blessé depuis le 9 décembre dernier à la suite d’une fracture de fatigue, Erling Haaland va bientôt faire son retour sur les pelouses avec Manchester City. En conférence de presse ce mardi, Pep Guardiola a confirmé la présence de l’attaquant norvégien dans le groupe pour le prochain match face à Burnley. « Haaland sera sélectionné, il est de retour pour la première fois. Avec l’équipe au complet, nous sommes plus forts, et Erling est un joueur important pour nous. Il a été blessé deux mois, une longue période, mais il se sent bien et sera apparemment de retour avec nous demain. » …

FL pour SOFOOT.com