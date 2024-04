Guantanamo : la diplomatie par le foot

Pour les 20 ans de So Foot , le podcast Tellement Pied dévoile les coulisses d’un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce 18e épisode, on part à Guantanamo, en 2010, savoir si du football y est détenu.

Les combinaisons orange, les sacs sur la tête, les chaînes aux pieds, les cages minuscules et les interrogatoires musclés datent de 2002. En 2010, les cellules sont en dur, les détenus ont presque tous un avocat et Barack Obama veut fermer Guantanamo. En attendant ce coup de sifflet final, notre journaliste Brieux Férot est animé d’une obsession, prétexte aussi pour que So Foot voie de ses propres yeux ce camp militaire américain à Cuba : joue-t-on au football à Guantanamo et a-t-il servi à apaiser, un peu, les conditions de détention ? Aussi étrange que celui puisse paraître, l’armée américaine a, courant 2010, accepté la demande de reportage. Et Brieux Férot en est revenu avec quelques photos et un article, Matchs à l’ombre , publié dans le 76 e numéro de So Foot , en mai 2010.

Retrouvez l’épisode « Guantanamo : la diplomatie par le foot » racontant les dessous de l’article « Matchs à l’ombre », paru en mai 2010, sur toutes les plateformes de stream audio. …

