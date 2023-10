Grosso Merdo

Un traitre se dissimulerait dans le vestiaire lyonnais. Fabio Grosso a promis solennellement de le démasquer. Cette farce grotesque est malheureusement révélatrice de l’effondrement de l’intérieur d’un OL qui se construit un destin de citadelle assiégée.

L’Olympique lyonnais semble de plus en plus aspiré par la théorie du chaos. Et son entraîneur ne paraît plus savoir sur quel front mener le combat, entre revirement tactique et gestion à vue de son effectif. Dernier rebondissement : un ennemi de l’intérieur saperait son autorité et menacerait le club. « Le parti se renforce en s’épurant », disait Lénine (citant le socialiste français Ferdinand Lassalle). Et pour un club de foot ? Avec trois malheureux points au compteur et une place de bon dernier, en passe de se faire distancer par les autres relégables, l’heure devrait pourtant être d’abord à la mobilisation générale, chaque match s’annonçant en une bataille de Valmy. Au lieu de cela, le coach des Gones, embourbé dans un marasme dont il ne devait certainement pas soupçonner l’ampleur, donne presque l’impression d’opter pour la stratégie de la terre brûlée.

Rothen allume la mèche

Tout commence par une intervention de Jérôme Rothen sur RMC : « J’ai essayé d’avoir des gens du vestiaire. Je ne vais pas dire les noms car ça peut les mettre en difficulté. Mais Grosso, il est déjà sur la sellette. Il n’y a quasiment plus un joueur qui peut « le voir ». Il y a des joueurs expérimentés voire très expérimentés qui m’ont même dit qu’il était parmi les entraîneurs les plus nuls qu’ils ont eus. Il s’est mis tout le monde à dos… » Le buzz fut immédiat. De quoi regretter l’époque où seuls les clashs de Jean-Michel Aulas alimentaient les réseaux sociaux. Depuis, l’ex-Parisien s’étonne des conséquences de ses propos à l’antenne : « Je suis très surpris en effet que l’entraîneur décide de chercher la fameuse taupe. Quand tu commences à chercher des taupes plutôt que des solutions au niveau sportif ou d’essayer de mettre un état d’esprit rassembleur… » …

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com