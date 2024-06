Griezmann, la boussole des Bleus

Son capitaine est Kylian Mbappé, mais cette équipe de France est aussi celle d’Antoine Griezmann. À 33 ans, le numéro 7 est un dénominateur commun des six grandes compétitions sous Didier Deschamps, et les Bleus le savent : pour aller loin, ils auront besoin d’un grand Grizou.

Dans le monde de l’équipe de France où Kylian Mbappé prend naturellement beaucoup de place, on aurait presque oublié qu’il n’est pas le seul à avoir saigné, ce lundi contre l’Autriche. Un peu plus tôt dans la rencontre, Antoine Griezmann s’était ouvert la tête après avoir percuté un panneau publicitaire, puis son bandage a rapidement foutu le camp, et le nez cassé de l’attaquant a focalisé toutes les inquiétudes. Les questions sont les mêmes depuis trois jours : comment les Bleus peuvent-ils jouer sans leur numéro 10 ? Qui pour le remplacer ? Cette équipe est-elle aussi forte sans lui ? Quel autre joueur est capable de marquer ou faire marquer ? Mbappé le démontre depuis qu’il est arrivé en sélection : il est essentiel à l’équipe de France. Il est le principal danger pour les défenses adverses, il est le deuxième homme dans l’histoire à avoir planté un triplé en finale de Coupe du monde. Il le rappelle pourtant lui-même, il ne peut pas gagner seul. La dernière décennie bleue raconte aussi ceci : la France de Didier Deschamps ne peut pas aller loin sans un grand Griezmann.

Cohabiter avec Mbappé

Le virtuose de l’Atlético de Madrid est un des derniers dénominateurs communs des six grands tournois de l’ère DD (avec Olivier Giroud), puisque Raphaël Varane et Hugo Lloris ont pris leur retraite, et que Paul Pogba s’est perdu dans les affaires extrasportives. Pour réussir une compétition, l’EDF a besoin de son Grizou. En 2016, 2018 et 2022, les trois fois où la France s’est hissée jusqu’en finale, Griezmann avait été déterminant, à chaque fois dans un costume plus ou moins différent. « Quand Antoine arrive en Bleu, ce n’est clairement pas l’équipe de France d’aujourd’hui, où tout le monde vient avec la banane , expliquait justement Mbappé à Ouest-France . J’étais jeune, mais je regardais déjà bien le foot. Il a grandement participé à la reconstruction de cette équipe, en étant extrêmement important dans plusieurs grandes compétitions. » …

Tous propos recueillis par CG, sauf mentions

Par Clément Gavard, à Leipzig pour SOFOOT.com