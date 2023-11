Griezmann encore encensé par Diego Simeone

Grizou le rend fou.

De nouveau brillant lors du succès de l’Atlético face au Celtic mardi soir, Antoine Griezmann continue son début de saison de folie, et après un nouveau doublé, un seul nom revenait en boucle lors de l’après-match, le sien. Son entraîneur, Diego Simeone, est donc évidemment revenu sur sa performance, alors que le natif de Mâcon n’est plus qu’à 5 réalisations de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros. « Je n’avais aucun doute, lorsque certains ne souhaitaient pas qu’il revienne, sur le fait qu’il est né pour jouer à l’Atlético , a lancé le Cholo . Il est parti, a suivi son chemin et a réussi à renverser la situation. » Admiratif, l’Argentin ne tarit pas d’éloge sur son génial numéro 8 : « Il est affamé, il se projette vers le but, il comprend ce qu’on attend de lui lorsqu’il joue au milieu de terrain, il donne des passes décisives… J’ai de la chance d’avoir un joueur comme Griezmann. Ça ne fait aucun doute qu’il sera l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club. Il lit le jeu pour apporter l’équilibre en compensant pour toute l’équipe. » …

JF pour SOFOOT.com