Griezmann, avec un très grand G

Devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid ce mercredi 10 janvier 2024, Antoine Griezmann a fini de construire sa légende personnelle en terre rojiblanca.

174. Affiché en grand sur tous les visuels de l’Atlético de Madrid, le record de buts battu par Antoine Griezmann a fait le tour du monde. Ce mercredi 10 janvier 2024, « Grizou » a en effet choisi le Derbi de Madrid , la demi-finale d’une Supercoupe d’Espagne (défaite 5-3) et l’Al-Awwal Stadium de Riyad pour étaler sa classe. Rien de plus logique, puisqu’en arabe, Al-Awwal signifie « Le numéro un. » Rien de plus logique non plus, pour celui qui est définitivement entré dans l’histoire colchonera en surpassant Luis Aragonés, jusque-là détenteur de la performance et surtout considéré comme le véritable monument du club.

🆙 Antoine Griezmann devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid avec 174 buts, avec son but face au Real Madrid !…

Tous propos recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com