information fournie par So Foot • 27/10/2023 à 12:00

Griedge Mbock séduite par le nouveau staff des Bleues

The Griedge 2, le retour

Après avoir surmonté une grave blessure au genou intervenue le 6 septembre 2022 lors d’un match face à la Grèce, Griedge Mbock retrouve à 28 ans les terrains. D’abord le 10 septembre avec son club – l’OL -, pour un nouveau Trophée des championnes remporté au détriment du PSG, puis quelques jours plus tard avec l’équipe de France pour une 72 e cape face au Portugal (2-0). Et avant un déplacement en Norvège ce vendredi, toujours en Ligue des nations, la défenseure central dit dans une interview pour L’Équipe apprécier le nouvel état d’esprit des Bleues et le changement d’atmosphère avec la passation de pouvoir de Corinne Diacre à Hervé Renard, idéal pour un retour en toute sérénité.…

VT pour SOFOOT.com