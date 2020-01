Grèves dans les transports : comment vous faire rembourser votre pass Navigo

Le pass Navigo n'aura pas beaucoup vu la lumière du jour ces derniers temps. Depuis le 5 décembre 2019, le précieux sésame des usagers des transports franciliens se languit dans les porte-feuilles, poches ou sacs de son propriétaire, la faute à une grève massive des agents de la RATP et de la SNCF qui paralyse les transports publics. Heureusement, les titulaires de ce bout de plastique placé au chômage forcé vont pouvoir se faire rembourser intégralement leurs abonnements du mois de décembre.« J'ai obtenu de la RATP et de la SNCF le remboursement d'un mois d'abonnement mensuel, du pass Navigo, pour la grève de décembre », a ainsi indiqué la présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse, après avoir rencontré Catherine Guillouard et Jean-Pierre Farandou, les PDG des deux groupes publics. « Je les ai convaincus qu'il fallait faire un geste commercial au-delà du contrat qui les lie à Île-de-France Mobilités », s'est félicitée l'ancienne ministre du Budget sous Nicolas Sarkozy, qui est aussi la présidente de la région Île-de-France. Une plateforme dédiée va être mise en ligne par l'autorité régionale d'ici la fin janvier.Sur quel site Internet se rendre ?Inutile de se presser sur son ordinateur ou son smartphone, la plateforme dédiée n'a pas encore été mise en ligne. Ceci devrait être chose faite « d'ici la fin janvier », a annoncé Valérie Pécresse. Un laps de temps nécessaire pour concevoir un site...