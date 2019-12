Grèves dans les transports : ce qui vous attend lundi 16 décembre

La grève dans les transports entamera lundi 16 décembre son 12e jour consécutif. La mobilisation ne faiblit pas et peu d'améliorations sont à prévoir sur le trafic SNCF et RATP. Édouard Philippe, dont les annonces du mercredi 11 décembre n'ont pas eu l'effet escompté, a déjà exprimé son intention de rencontrer les syndicats « le plus tôt possible la semaine prochaine » pour « continuer à améliorer le projet ».Huit lignes de métro ferméesLe trafic RATP restera « très perturbé » lundi, avec 8 lignes fermées, un train sur deux sur le RER A et un train sur trois sur le RER B uniquement aux heures de pointe, a annoncé dimanche la régie. Le réseau de bus circulera avec un service assuré à 50 %. Les lignes automatiques 1 et 14 et Orlyval fonctionneront normalement, les lignes 4, 7, 8 et 9 seulement partiellement aux heures de pointe. Dans le détail, il y aura 1 métro sur 3 de 6 h 30 à 9 heures puis de 16 h 30 à 19 h 30 pour les lignes 4 et 7, avec plusieurs stations fermées.Toujours aux heures de pointe, le métro circulera sur la ligne 8 entre Créteil-Pointe-du-Lac et Reuilly-Diderot à raison d'un train sur trois. Pour la ligne 9, un train sur deux est prévu entre Nation et Mairie-de-Montreuil et un train sur trois entre Pont-de-Sèvres et Franklin-Roosevelt. La ligne 11 circulera seulement dans la matinée avec un train sur quatre. Le trafic du tramway s'améliore. Il circulera toute la journée pour...