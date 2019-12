Grève des transports : ce qui vous attend dimanche 22 décembre

« Nous conseillons à nos voyageurs de limiter leurs déplacements. » La RATP n'y va pas par quatre chemins. Dimanche 22 décembre, le trafic sera très perturbé et particulièrement réduit, met-elle en garde sur son site Internet. Selon le bulletin de prévisions de trafic tombé samedi aux alentours de 17 h 30, il n'y aura que très peu de lignes ferrées ouvertes en Île-de-France. Ainsi, le RER A restera fermé toute la journée, à l'exception du tronçon allant de Nanterre Préfecture à Cergy-le-Haut. Sur le RER B, un train sur trois circulera entre 12 heures et 18 heures, avec toutefois une interconnexion interrompue à Gare du Nord.Le métro parisien sera particulièrement touché avec seules deux lignes en fonctionnement dimanche : les lignes automatisées 1 et 14. Les 14 autres lignes resteront fermées. Côté tramway, le trafic devrait être quasiment normal sur l'ensemble des lignes à l'exception de la 3b qui prévoit quatre tramways sur cinq en moyenne. Sur la ligne 3a, trois tramways sur quatre circuleront ; et sur la ligne 3a deux tramways sur trois sont à prévoir.Plus d'informations à suivre?