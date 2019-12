Grève des retraites : ce qui vous attend ce samedi 7 décembre

Mouvement de grève contre les retraites, acte III. Après une journée du 5 décembre marquée par une forte mobilisation, l'intersyndicale a lancé un appel vendredi à une nouvelle journée de manifestation mardi 10 décembre. En attendant, les grévistes poursuivent leur mouvement pour faire tenter de plier le gouvernement. « On a frappé un grand coup, généré une dynamique », s'est réjoui le numéro un de Force ouvrière, Yves Veyrier. Jeudi, les manifestations ont davantage mobilisé que lors des premières journées des mouvements sociaux sur les retraites de 1995, 2003 et 2010.Les trois syndicats représentatifs de la SNCF ayant appelé ensemble à la grève illimitée ? la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire et SUD-Rail ? ne désarment pas. Ils se retrouvent samedi matin en intersyndicale au siège de la CGT, à Montreuil. L'après-midi, la manifestation contre le chômage et la précarité organisée chaque premier samedi de décembre pourrait avoir une tonalité particulière, en résonance avec la mobilisation sur les retraites. Des Gilets jaunes, qui ont apporté leur soutien à la contestation, doivent également défiler à Paris.Lire aussi Retraites : les petits arrangements de la CGT avec la réalitéLes perturbations à la RATPÀ quoi faut-il s'attendre ce samedi 7 décembre en région parisienne ? Le point sur les annonces de la RATP :La ligne 1 et 14, automatisées fonctionneront sans difficulté.Les lignes 3, 4,...