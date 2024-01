Grève des arbitres en vue en MLS ?

Plus personne ne veut arbitrer Leo Messi.

La Professional Referees Organization (PRO, organisation fondée par la Fédération des États-Unis de football et qui supervise l’arbitrage professionnel dans le pays) et la Professional Soccer Referees Association (PSRA, syndicat qui représente notamment les arbitres de MLS et NWSL) n’ont pas pu se mettre d’accord sur une nouvelle convention collective (l’actuelle, en vigueur depuis début 2019, expire le 15 janvier) et une grève des arbitre est « imminente » , selon une source citée par The Athletic . Cela obligerait la MLS à trouver des arbitres remplaçants avant le coup d’envoi de la saison 2024, prévu le 21 février.…

JB pour SOFOOT.com