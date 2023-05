information fournie par So Foot • 27/05/2023 à 23:32

Grenade et Las Palmas retrouvent la Liga, Levante, Alavés, Eibar et Albacete en barrages

Campeones, campeones !

Grenade et Las Palmas ont tous les deux validés leur montée directe en Liga ce samedi soir, dans un finish extrêmement serré en deuxième division espagnole. Avant le coup d’envoi, 4 équipes se tenaient en trois points. Et finalement, ce sont les Andalous, qui s’imposent 2-0 à domicile contre Leganés, et les Canariens, qui ont fait match nul 0-0 contre leur adversaire direct Alavés, qui obtiennent les deux premières places, qualificatives pour une montée directe dans l’élite. Grenade finissant champion de Liga Smartbank.…

AEC pour SOFOOT.com