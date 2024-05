« Greenwood, meurs » : le chant polémique des fans d’Alavés

Un seul but, et des comportements inappropriés.

Lors de la rencontre opposant Alavés à Getafe lors de la 37 e et avant-dernière journée de Liga, les locaux se sont imposés sur la plus courte des marges afin de doubler leurs adversaires. Mais plus que la réalisation de Carlos Vicente avant le quart d’heure de jeu ou l’expulsion d’Ilaix Moriba dans le temps additionnel, c’est un autre événement qui a marqué les esprits : l’attitude des supporters, qui ont entonné et répété « Greenwood, meurs ! » , en référence à Mason Greenwood qui est connu pour ses démêlés judiciaires.…

FC pour SOFOOT.com