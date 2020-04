Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grèce: Un deuxième camp de réfugiés confiné après un cas de coronavirus Reuters • 05/04/2020 à 11:34









GRÈCE: UN DEUXIÈME CAMP DE RÉFUGIÉS CONFINÉ APRÈS UN CAS DE CORONAVIRUS ATHENES (Reuters) - Le gouvernement grec a ordonné le confinement d'un deuxième camp de réfugiés cette semaine, après qu'un ressortissant afghan a été testé positif au Covid-19, a annoncé dimanche le ministère des Migrations. Le malade, âgé de 53 ans, a été transféré du camp de Malakasa, à une quarantaine de kilomètres au nord-est d'Athènes, vers un hôpital de la capitale. La Grèce a annoncé jeudi que de premiers cas de coronavirus avaient été confirmés dans le camp de réfugiés de Ritsona, dans le centre du pays. (Renee Maltezou, version française Tangi Salaün)

