Grèce: les agriculteurs intensifient leur mobilisation avec des centaines de tracteurs

Manifestation d'agriculteurs à Thessalonique, le 1er février 2024. ( AFP / SAKIS MITROLIDIS )

que,Des agriculteurs grecs en colère se sont rassemblés jeudi avec leurs tracteurs dans le centre de Thessalonique (nord), emboitant le pas à leurs collègues européens pour réclamer l'augmentation des aides dans leur secteur.

Environ 300 tracteurs et des dizaines de camions d'apiculteurs, klaxonnant et arborant des drapeaux noirs et blancs, se sont immobilisés devant le centre municipal de Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, où se tient à partir de jeudi la principale foire agricole de Grèce, selon des journalistes de l'AFP.

"Agriculteurs, ils boivent votre sang", "Pas d'agriculteurs, pas de nourriture, pas d'avenir", "Nous luttons pour notre survie contre les politiques qui nous chassent de nos terres", scandaient les manifestants venus surtout de la plaine de Macédoine dont le chef-lieu est Thessalonique.

"Les deux principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés sont l'augmentation des coûts de production et le nouveau pacte agricole européen", a expliqué à l'AFP Diamantis Diamantopoulos, président d'une association agricole de Serres, ville proche de Thessalonique.

Il a également déploré le fait que, selon lui, "le budget européen pour la Grèce a été réduit de 550 millions d'euros depuis 2013 et cela se poursuit".

Kostas Tzikos, un agriculteur de 34 ans originaire de la ville proche de Serrès qui cultive principalement du coton, des céréales et du maïs a évoqué "la réduction des subventions alors que les coûts de l'énergie et du carburant ont fortement augmenté et les prix auxquels nous vendons nos produits agricoles ont chuté".

"Cette situation est intolérable", a-t-il fustigé.

Ces derniers jours, des agriculteurs en Thessalie, région proche de Thessalonique, dans le centre de la Grèce, ont également protesté pour le retard pris dans le versement des indemnisations après les inondations et les feux de forêt dévastateurs l'année dernière qui ont détruit champs et récoltes.

Face au mécontentement grandissant des agriculteurs, qui ont déjà bloqué des axes routiers dans le pays ces derniers jours, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a promis mardi d'accélérer le versement des aides financières à ceux touchés par les catastrophes naturelles.

Ainsi, une première aide d'urgence de 2.000 et 4.000 euros versée respectivement aux agriculteurs et éleveurs l'année dernière, doit être désormais portée "à 5.000 et 10.000 euros".

Le chef du gouvernement conservateur, qui a également rencontré des agriculteurs en colère sur un barrage mercredi, a assuré jeudi à Bruxelles que l'État grec, "dans la mesure de ses possibilités budgétaires", allait continuer à soutenir le secteur agricole.

"Nous continuerons à le faire afin de pouvoir, dans la mesure du possible, répondre aux demandes (...) des agriculteurs", a-t-il ajouté en marge d'un sommet européen.

A Bruxelles, un millier de tracteurs ont bloqué jeudi des rues de la capitale belge tandis que des blocages d'axes stratégiques se poursuivaient pour la quatrième journée de suite en France.

Les organisateurs ont expliqué vouloir dénoncer "les folies qui menacent l'agriculture".