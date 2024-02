Grandes régions : l’Alsace veut son indépendance

Réunies dans une seule et même grande ligue à la suite de la réforme territoriale de 2015, actant la création des ‘‘grandes régions’’, les ligues d’Alsace, Lorraine et Champagne-Ardennes vont-elles se séparer ? C’est en tout cas la volonté des Alsaciens. Des discussions sont en cours pour valider ce pas de côté, en dépit du véto des voisins et des pertes et fracas à prévoir.

« Ils nous ont privés de nos derbys et donc de l’engouement pour le football alsacien » , s’agace Jean-Paul Zill, secrétaire général au Saverne FC, petit club alsacien en tête de son championnat de district, au moment d’évoquer la volonté de scission de plusieurs clubs et responsables politiques locaux afin de quitter la Ligue Grand-Est. « Jouer contre des Lorrains ou faire 100 kilomètres pour suivre son équipe à l’extérieur, ça n’intéresse personne » , poursuit-il, avec l’accent mais surtout une certaine déception dans la voix lorsqu’il est lancé sur la question. Il faut dire qu’à l’extrémité est de l’Hexagone, le sujet fait causer. Cédric Deubel, responsable technique jeunes au FCSR Haguenau et joueur en D2 au SR Rountzenheim, développe : « On était bien entre nous, à jouer contre des adversaires du coin qu’on connaissait. Les derbys gonflaient les recettes des clubs. Il y avait plus de spectateurs pour la R2 alsacienne que pour leur grande R1 actuelle. Ils ne se rendent pas compte que faire 260 kilomètres pour des U14 ou U19 R2, c’est inconcevable. Pour les parents et les clubs. »

Les nombreuses montées du début ont trompé les gens. On veut revenir à la normale. Avec une Alsace plus forte, fière de son identité.…

(1) Il s’agit d’une assemblée consultative. Le résultat sera donné à titre d’information aux votants de l’AG de la FFF, mais une victoire du « non » ne constituerait pas obligatoirement un véto.

