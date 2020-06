Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande-Bretagne : Pas de stricts contrôles douaniers avec l'UE au 1er janvier Reuters • 12/06/2020 à 07:12









GRANDE-BRETAGNE : PAS DE STRICTS CONTRÔLES DOUANIERS AVEC L'UE AU 1ER JANVIER (Reuters) - La Grande-Bretagne a abandonné son projet d'instaurer des contrôles douaniers complets avec l'Union européenne dès le 1er janvier prochain, alors que des entreprises font pression sur les ministres à Londres pour qu'ils n'ajoutent pas au chaos déjà provoqué par le coronavirus, a rapporté jeudi le Financial Times. Au lieu de cela, écrit le journal qui cite des représentants non identifiés, la Grande-Bretagne mettra en place un "régime léger" provisoire dans certains ports, comme celui de Douvres, pour les biens en provenance de l'Union européenne. Cette mesure provisoire ne dépend pas de la conclusion ou non d'un accord commercial entre Londres et Bruxelles, précise le Financial Times. Des représentants ont toutefois concédé que les produits britanniques exportés dans l'Union européenne pourraient toujours faire l'objet de contrôles douaniers à leur entrée en France. Une annonce officielle pourrait être faite dès ce vendredi par Londres, qui a prévu d'accélérer en juillet les préparatifs en vue d'un éventuel "no deal" dans les négociations avec Bruxelles sur leur future relation. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doivent se réunir lundi pour relancer les discussions relatives à l'avenir des relations entre la Grande-Bretagne et l'Union. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

