Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande Bretagne: La BoE prolonge ses injections de liquidités jusqu'à fin mai Reuters • 24/04/2020 à 12:51









GRANDE BRETAGNE: LA BOE PROLONGE SES INJECTIONS DE LIQUIDITÉS JUSQU'À FIN MAI LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé vendredi la prolongation jusqu'à la fin du mois de mai de ses opérations hebdomadaires d'injections de liquidités en livres sterling à un mois et à trois mois, qui visent à apaiser les tensions sur les marchés. La BoE avait rouvert fin mars pour la première fois depuis 2012 son guichet de fourniture d'urgence de liquidités CTRF (Contingent Term Repo Facility), suscitant alors une demande de plus de 11 milliards de livres (12,6 milliards d'euros) de la part d'institutions financières britanniques. La demande a toutefois diminué lors des opérations de ces dernières semaines et vendredi, elle a été nulle pour les liquidités à un mois. "La Banque va continuer de surveiller étroitement la situation sur les marchés et l'activité de la CTRF reste sous surveillance. La Banque se tient prête à prendre des mesures supplémentaires si nécessaire", explique la BoE dans un communiqué. (David Milliken, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.