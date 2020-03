Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande-Bretagne: La BoE prête à augmenter ses rachats, taux directeur inchangé Reuters • 26/03/2020 à 14:27









GRANDE-BRETAGNE: LA BOE PRÊTE À AUGMENTER SES RACHATS, TAUX DIRECTEUR INCHANGÉ LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre a laissé jeudi son taux directeur inchangé à un plus bas record de 0,1% tout en se disant prête à augmenter ses rachats d'actifs si nécessaire pour soutenir l'économie ou éviter un resserrement des conditions financières. La BoE a dit maintenir le montant de ses rachats d'actifs, essentiellement de la dette souveraine britannique mais également des obligations d'entreprises, à 645 milliards de livres sterling (705 milliards d'euros) mais n'a pas exclu d'en augmenter le montant si besoin. La banque centrale britannique a baissé ses taux deux fois en urgence ce mois-ci et elle a augmenté le volume de ses achats pour tenter de contrer les effets sur l'économie de la pandémie de coronavirus. (David Milliken et William Schomberg, version française Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

