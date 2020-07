Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande Bretagne: La baisse des ventes de voitures s'est atténuée en juin Reuters • 06/07/2020 à 07:21









LONDRES (Reuters) - La baisse des immatriculations de voitures neuves en Grande-Bretagne s'est atténuée en juin par rapport au même mois de l'an dernier avec la réouverture de nombreuses concessions après le confinement lié à l'épidémie de coronavirus, selon les chiffres préliminaires d'un organisme industriel. Près de 145.000 immatriculations ont été enregistrées en juin, d'après la Société des fabricants et commerçants de moteurs (SMMT), soit un tiers de moins qu'en juin 2019. Le marché avait baissé de 44% en mars, puis de 97% en avril et de 89% en mai. En Angleterre, les concessionnaires ont rouvert leurs portes dès le 1er juin, leurs confrères du pays de Galles et d'Ecosse ayant dû attendre, eux, le 22 et le 29 juin respectivement. La SMMT publiera les chiffres définitifs des ventes de voiture du mois de juin à 08h00 GMT. (Costas Pitas et Alistair Smout; version française Camille Raynaud, édité par Marc Angrand)

