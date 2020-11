Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande-Bretagne: L'éventreur du Yorkshire est mort du coronavirus Reuters • 13/11/2020 à 10:59









LONDRES (Reuters) - Le tueur en série britannique Peter Sutcliffe, surnommé l'éventreur du Yorkshire pour avoir violemment assassiné 13 femmes entre 1975 et 1980, est décédé vendredi après avoir contracté le COVID-19. Les meurtres de Peter Sutcliffe, qui a également agressé et mutilé plusieurs femmes dans le nord de l'Angleterre, avaient déclenché une peur généralisée dans les villes du nord du pays et suscité une vive critique de la police qui a mis plus de cinq ans à l'appréhender. L'éventreur du Yorkshire a été arrêté en 1981 et a écopé de 20 peines de prison à vie après avoir plaidé coupable des 13 accusations de meurtre et 7 accusations de tentative de meurtre à son encontre. Agé de 74 ans, il est mort vendredi au petit matin après avoir refusé un traitement contre le coronavirus. Entre 1975 et 1980, Peter Sutcliffe a tué 13 femmes, dont une vendeuse de 16 ans. Sa plus jeune victime, frappée cinq fois à la tête avec un marteau en 1975, n'avait que 14 ans et a survécu à l'attaque. (Guy Faulconbridge, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

