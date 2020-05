Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande-Bretagne: Hausse sans précédent des inscriptions au chômage en avril Reuters • 19/05/2020 à 12:12









GRANDE-BRETAGNE: HAUSSE SANS PRÉCÉDENT DES INSCRIPTIONS AU CHÔMAGE EN AVRIL LONDRES (Reuters) - Les inscriptions au chômage ont explosé le mois dernier en Grande-Bretagne en raison du coup brutal porté par la pandémie de coronavirus au marché du travail. Les demandes d'allocations au chômage ont augmenté de 856.500 en avril, la plus forte progression jamais enregistrée d'un mois sur l'autre (+69%), pour atteindre 2,097 millions, un plus haut depuis juillet 1996, a déclaré l'Office des statistiques nationles (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre bien inférieur à 676.500 avec des prévisions s'échelonnant de 56.000 à 1,5 million. L'augmentation aurait été encore plus forte sans le dispositif de chômage partiel financé par l'Etat qui permet à huit millions de salariés de toucher 80% de leur rémunération. "Je pense que nous devons nous préparer à une augmentation importante du taux de chômage", a déclaré Therese Coffey, la ministre britannique du Travail et des Retraites. Les changements apportés en urgence au système de protection sociale britannique impliquent que les chiffres du chômage incluent davantage de salariés toujours en activité mais ayant subi une importante baisse de revenu. "Bien qu'ils ne couvrent que les premières semaines du confinement, nos chiffres montrent que le coronavirus a un impact majeur sur le marché du travail", a déclaré Jonathan Athow, statisticien à l'ONS. D'autres données publiées par l'ONS montre que le taux de chômage est tombé à 3,9% sur la période janvier-mars, qui ne couvre qu'une semaine sous les mesures de confinement, mises en place le 23 mars, contre 4,0% au cours des trois mois à février. La contraction de l'économie britannique sur la période avril-juin pourrait approcher 25%, a averti la Banque d'Angleterre. L'organisme public de prévisions budgétaires a prévenu que le taux de chômage pourrait atteindre 10% sur cette période. (David Milliken et William Schomberg, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.