Graeme Souness, légende des Rangers, va traverser la Manche à la nage

La nage du 18 juin.

Ancienne légende des Glasgow Rangers, Graeme Souness va traverser la Manche à la nage ce dimanche. Il ne le fera pas pour le plaisir ni pour son entretien personnel, mais pour la bonne cause. En effet, l’ancien footballeur nagera pendant plusieurs heures afin de récolter 1,1 million de livres sterling pour la recherche sur la maladie incurable d’épidermolyse bulleuse – maladie génétique qui cloque la moitié de la peau qui recouvre le corps et provoque des dégâts sous la peau, créant des ulcères. Il a été touché par une jeune fille de 14 ans, Isla Grist, atteinte de cette pathologie. L’Écossais a expliqué, plein d’émotion, sa motivation pour réaliser ce périple au Guardian : « Elle m’a appris à comprendre le vrai courage et la compassion. Regardez à quel point elle est courageuse et comment elle considère les autres avant elle. Compte tenu de son sort, c’est un autre niveau de compassion. » …

AC pour SOFOOT.com