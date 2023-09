Graeme Souness allume Paul Pogba : « C’est un putain de paresseux »

Il enterre La Pioche.

L’avenir de Paul Pogba s’inscrit en pointillé depuis son contrôle positif à la testostérone et on ne peut pas vraiment dire que son présent soit plus resplendissant. Déjà suspendu, le milieu de terrain de la Juventus est privé d’entraînement et de matchs, en plus d’être toujours miné par l’affaire d’extorsion dont il aurait été victime. Graeme Souness, légende de Liverpool, a décidé de l’enfoncer un peu plus. Interrogé dans le podcast It’s All Kicking Off , l’Écossais n’y est pas allé par quatre chemins : « C’est un joueur extrêmement talentueux qui devrait faire partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais c’est un putain de paresseux. » …

EL pour SOFOOT.com