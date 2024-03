information fournie par So Foot • 06/03/2024 à 11:41

Grâce au PSG, la France a quasiment assuré sa cinquième place à l’indice UEFA

Et ils sont où ? Et ils sont où ? Et ils sont où, les Néerlandais ?

L’enjeu de cette campagne européenne, du point de vue français, était de reprendre la cinquième place à l’indice UEFA, que les Pays-Bas avaient subtilisé au début de la saison. Et grâce au succès du PSG ce mardi face à la Real Sociedad (1-2), la France, qui était repassée devant les Néerlandais au cours de l’année, est quasiment assurée de finir l’exercice à cette fameuse cinquième place. Cela dépendra notamment de la qualification ou non du PSV Eindhoven, la semaine prochaine face au Borussia Dortmund.…

LT pour SOFOOT.com