Grâce à un Cole Palmer héroïque, Chelsea renverse Manchester United dans un match fou

Chelsea 4-3 Manchester United

Buts : Gallagher (4 e ) et Palmer (19 e SP, 90 e +10 SP, et 90 e +10) pour les Blues // Garnacho (34 e et 67 e ) et Fernandes (39 e ) pour les Red Devils

Voilà de quoi faire ressortir Chelsea de l’anonymat.…

AL pour SOFOOT.com