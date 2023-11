information fournie par So Foot • 04/11/2023 à 10:54

Gouiri sur son choix de l'Algérie : « Quand j'ai vu le Maroc à la Coupe du monde, ça m'a fait réfléchir »

Fennec plus ultra.

Amine Gouiri a officialisé sa décision de représenter l’Algérie au mois de septembre. Un choix pas toujours bien compris, quelques semaines après la fin de l’Euro Espoirs, disputé avec les Bleuets. « Je n’avais pas pris ma décision, sinon je l’aurais annoncée bien avant , se défend le joueur dans L’Equipe . Beaucoup de personnes parlaient pour moi. J’ai entendu n’importe quoi sur le sujet. (…) Ça a commencé à devenir très concret cet été, quand Djamel Belmadi, le sélectionneur, m’a appelé pour la première fois. À partir de ce coup de téléphone, j’ai vraiment commencé une réflexion plus poussée. » Le jeune attaquant, qui a endossé le maillot des Fennecs en octobre, face au Cap-Vert et à l’Egypte, justifie son choix par son « envie de représenter (…) le pays de (sa) famille » , et par l’ambition affichée des nations africaines.…

QB pour SOFOOT.com