Google ouvre à Malaga son plus grand centre européen de cybersécurité

Google a inauguré mercredi à Malaga (sud de l'Espagne) son plus grand centre européen de cybersécurité, qui développera des outils de lutte contre les cybermenaces en collaboration avec les institutions et entreprises européennes, a annoncé le groupe américain.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Dans un contexte de forte hausse des cyberattaques dans le monde, Google ouvre ainsi son troisième centre de cybersécurité en Europe, après ceux de Munich, spécialisé dans la confidentialité, et de Dublin, dédié aux contenus.

"Les cyberattaques mondiales ont augmenté de 38% en 2022, les hackers sont de plus en plus agressifs et tentent aussi de déstabiliser la démocratie. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble à l'échelle internationale", a déclaré devant la presse Kent Walker, responsable des Affaires publiques de Google.

L'UE estime manquer de 500.000 experts, 46% des PME européennes ne parviennent pas à recruter alors que 43% d'entre elles ont subi des cyberattaques, a-t-il souligné.

"L'UE estime que 230.000 nouvelles infections par des logiciels malveillants sont détectées chaque jour", a renchéri Dita Charanzova, vice-présidente du Parlement européen, dans une allocution vidéo. "Nous n'avons aucun doute sur le fait que les prochains élections européennes (en juin 2024, ndlr) seront la cible de désinformation et d'interférence".

Google compte faire du centre de Malaga une "référence dans la cybersécurité mondiale", dans un partenariat public-privé englobant des institutions, des entreprises, des universités et des gouvernements européens. Il analysera les menaces, notamment celles soutenues par des Etats, partagera les meilleures pratiques et développera des formations.

Cible constante des hackers, le géant américain a annoncé en 2021 qu'il allait investir 10 milliards de dollars sur cinq ans pour renforcer la cybersécurité des infrastructures mondiales.

Il a étoffé ses équipes internes, y compris en recrutant plusieurs dizaines de hackers éthiques, et procédé à plusieurs acquisitions.

En 2012, il a racheté la start-up espagnole VirusTotal, basée à Malaga, qui possède aujourd'hui l'une des plus grandes bases de données mondiales de logiciels malveillants. L'an dernier, il a acquis l'américain Mandiant, un leader de la réponse aux cyberattaques.

Le groupe a également annoncé mercredi qu'il allait donner 10 millions de dollars à des universités de huit pays européens, dont la France, pour développer des formations en cybersécurité.

L'arrivée de Google à Malaga participe à la transformation de la ville andalouse en un "hub" européen du secteur. De nombreux "Big tech" mondiaux s'y sont installés - Oracle, Vodafone, Capgemini... - attirés par la qualité de vie et la présence d'un grand aéroport international.