Gomis : « Des personnes sont sorties des décombres avec mon maillot… »

Air Gomis.

Bafétimbi Gomis a disputé sa « last dance » avec Galatasaray SK, ce dimanche soir, lors du derby remporté par son club (3-0). « Oui, c’était mon dernier match » , précise l’attaquant après la rencontre dans les colonnes de L’Équipe. Champion avec son club pour la deuxième fois après 2018, le Français est aussi revenu sur cette saison riche en émotions : « Ce titre vient après une année très difficile à plusieurs points de vue. L’an dernier, on avait terminé 13 e au classement (le pire de son histoire) et cette saison, on a traversé beaucoup de mauvais moments, notamment avec ce tremblement de terre meurtrier (début février) . C’était important aussi d’offrir ce titre à nos fans pour le centenaire de la République. On est le plus grand club turc et c’était important de le prouver » .…

TJ pour SOFOOT.com