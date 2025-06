Gold Cup : le Canada sort dès les quarts, les États-Unis passent sur le fil

Canada 1-1 (5-6 TAB) Guatemala

Buts : Jonathan David (30 e , SP) pour le Canada // Rubin (69 e ) pour le Guatemala

Tirs au but réussis : Promise David, Jebbison, Cornelius, Choinière et Saliba pour le Canada // Santis, Samayoa, Herrera, Lom, Altán et Morales pour le Guatemala. Tirs au but manqués : Larin et Luc de Fougerolles pour le Canada // Pinto pour le Guatemala. …

MP pour SOFOOT.com