Gladbach s’offre Stuttgart

Il n’y a pas que la CAN et la Ligain dans la vie.

Pour le compte de la 17 e journée de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach, pensionnaire du ventre mou, a renoué avec la victoire contre l’actuel troisième du championnat, Stuttgart (3-1). Privé de son serial buteur, Serhou Guirassy, parti à la CAN (et incertain pour le début de la compétition), le VfB a cruellement manqué de réalisme contre des Fohlen au contraire chirurgicaux et agressifs. L’ailier Robin Hack a inscrit un doublé en 20 minutes et ouvert le score en force, après seulement 21 secondes de jeu.…

AL pour SOFOOT.com