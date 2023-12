Girondins : Les Ultramarines demandent le départ du directeur sportif

Il y en Admar de Lopes.

Après une réunion de crise avec la direction bordelaise ce vendredi matin, les Ultramarines – principal groupe de supporters des Girondins – ont demandé, une fois de plus, la démission de leur directeur sportif. Ils avaient déjà reproché à Admar Lopes de « porter un costume de directeur sportif bien trop grand pour lui » au mois de novembre. Cette fois-ci, le groupe ultra n’a pas pris de pincettes, et a simplement déclaré que « AL (Admar Lopes) , par son comportement inadmissible ce matin, n’a plus rien à faire au club. Et ce, au plus vite ». …

CD pour SOFOOT.com