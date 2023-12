Giorgio Chiellini : « Un défenseur doit être pessimiste »

Giorgio avec son dernier club de Los Angeles FC.

Ce mardi, c'est l’un des derniers grands défenseurs produits par le foot italien qui a tiré à 39 ans un trait sur sa carrière. En bon représentant de cette espèce en voie d’extinction, Giorgio Chiellini militait en 2021 dans les colonnes du magazine So Foot pour le retour d’un marquage dur sur l’homme, mais aussi pour la création d’une Superligue européenne. Parole à la défense.

Tu es né à Pise, mais tu as grandi à Livourne, qui, pour les Français, n’est pas vraiment la Toscane de carte postale. Comment décrirais-tu ta ville d’enfance ?

Livourne est une ville maritime connue pour son port. Une ville où il y a des gens vrais, directs. L’été, tu peux profiter du coin allègrement, en faisant un tour en mer ou en te baignant. La vie est comme cela, là-bas. J’y retourne de moins en moins, mais j’y ai beaucoup de souvenirs liés à mon enfance. J’ai eu la chance de vivre chez moi, dans la maison familiale, jusqu’à mes 20 ans. J’ai eu une adolescence normale, j’allais dans une école publique. Rien ne me distinguait de mes camarades de classe, si ce n’est que je m’entraînais avec une équipe qui évoluait en Serie C, puis en Serie B, tandis qu’eux jouaient dans des clubs de quartiers. À l’époque, j’allais à l’école en scooter, et l’après-midi, je me rendais dans le centre-ville jusqu’à 19 heures. À 20 heures, je devais être rentré à la maison pour dîner. Si mon frère ou moi n’étions pas là, alors que le plat était sur la table… C’était soupe à la grimace pour tout le monde. (Rires.) …

